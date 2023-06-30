Apoya Alcalde propuesta de Jericó

Luego de que el diputado Jericó Abramo Masso se comprometiera a preparar y presentar un punto de acuerdo que servirían a la región y a todo el país para el sistema de medición de temperaturas, con el objetivo de que se cuente con datos reales y eficientes para regular tarifas eléctricas amigables y competitivas, el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado informó que estarían de acuerdo que se pudiera revisar este tema.

“Nosotros tenemos una desventaja con el clima en tiempo de calor es muy alta la temperatura y en invierno muy bajas, eso hace que el promedio de clima en la ciudad como lo hace cfe está promediando una temperatura de 28 y 30 grados lo promedian en todo el año y no tenemos un clima como el de Cuernavaca o Saltillo y si debería ser revisado y con todo gusto me sumo a la propuesta del diputado Jericó, si nosotros sumamos las tres formas de gobierno a través de las diferentes representaciones nosotros estamos para apoyará a este tipo de gestiones que ayudarán a los ciudadanos.”

El alcalde informó que los cerros tienen otro tipo de microclima ahí llueve cada tercer día y hay otro tipo de situaciones climatológicas pero en la ciudad es totalmente diferente.