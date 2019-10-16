Apoya Canaco fracking

Toda actividad a favor del crecimiento económico e inversión siempre será respaldada, dijo el Dirigente de Canaco en la región con respecto al fracking en Coahuila que es un tema que algunos gobernantes defienden y otros se manifiestan en contra.

Ricardo Zertuche Martínez, Presidente de Canaco dio a conocer que los representantes deben defender los puntos, con conocimiento de lo que se presenta tanto el que pueda afirmar que es tema de afectación ambiental como los que dicen que esto no ocurriría.

Comentó que cualquier actividad económica para Coahuila es fabulosa y bienvenida, siempre cuidando el tema ecológico, y si esta bien fundamentado que no va a afectar ahí los legisladores deben defender el punto.

Señaló que en Coahuila hay mucho gas y se debería de extraer, quizá no solamente con fracking sino aplicando otras técnicas ese gas y ver las opciones para poder equilibrar, pero es necesario que si hay producto para comercializar y que se importa en gran cantidad mejor se explote lo que existe en la región.

Destacó que Canaco estaría a favor de la inversión y nueva actividad económica que sería muy buena para Coahuila, ahora es necesario ver la información completa y bien fundamentada.