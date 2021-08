Apoya CMIC decisión de Ancira

Raúl Flores González, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señaló que cómo cámara empresarial apoya la decisión de Alonso Ancira esperando que pronto logren una mayor producción del acero para reactivar la economía del país, mientras que empresarios de la región insistirán en tener una reunión con Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que han escuchado de proyectos que tienen Altos Hornos para lograr esta producción que esperan que se dé, mencionó que con el precio del acero, hay ingresos para la empresa, además es escaso, por eso el esfuerzo que haga AHMSA es muy importante para el país.

"La situación que se ve entre Julio Villarreal y el licenciado Alonso Ancira, eso es entre ellos, nosotros no sabemos la realidad, pero en un momento dado lo más importante es que se siga adelante, creando empleos y produciendo acero para el país", comentó.

El hecho de que haya más interesados que posiblemente pudieran estar en negociaciones, como proveedores y contratistas de AHMSA lo que quieren es que esté reactivado el proceso de producción de Acero.

Pidieron una cita con el presidente de la república a través de la señora Tatiana para platicar con él sobre la importancia del apoyo financiera para rescatar a la región, con créditos blandos o algo que pueda mejorar la situación.

Insistirán en la declaratoria de emergencia, sobre todo con quienes no han podido cumplir con el Seguro Social, con los vecinos con el Infonavit, con el SAT, para tener el registro del Outsorcing, pues si no se registran no podrán facturar y si no facturan estarán atados, de millones de empresas en el país, solo 200 mil empresas ya están registrados.