Apoya Copermex se regularicen autos

Espera Coparmex que se concrete la regularización de automóviles de procedencia extranjera, que los Diputados se pongan a trabajar en el tema y sea una realidad para que no queden coches sin registro y que puedan ser utilizados para cometer algún delito.

El Presidente de Coparmex Marco Ramón García dio a conocer que está cámara siempre insistiendo en que se regularicen los vehículos de procedencia extranjera, principalmente por motivos de seguridad.

Marco Ramón García, Presidente de Coparmex.

Dijo que hay muchos de “chuecos” circulando en la región y gran parte de estos no tienen identificación ni siquiera ante organizaciones que promueven la regularización, autos que bien pudieran utilizarse para la comisión de un delito y no se podrían identificar ni a los propietarios.

Destacó la importancia y necesidad de que a la brevedad posible se de un proceso de regularización, para que no solo los autos “chuecos” que circulan en la región o el Estado sino a nivel nacional cuentan con placas, registro y paguen los impuestos correspondientes al igual que los propietarios de coches mexicanos.

Por parte de esta cámara, se espera que los Diputados Federales hagan su trabajo y logren la regularización el año entrante.