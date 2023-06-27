Apoya Dávila a los obreros

Monclova, Coah.- “Yo los apoyo” exclamó el alcalde Mario Dávila Delgado en torno a los bloqueos que actualmente realizan obreros de Altos Hornos de México, dijo es la desesperación que ellos tienen por no recibir sus pagos y que los está orillando a tomar este tipo de acciones.

Durante la mañana de este martes elementos de seguridad pública municipal resguardaban los diferentes puntos donde mantienen los bloqueos, en la puerta seis y en el punto cero de avenida industrial en Monclova.

Respecto al obrero que mantiene huelga de hambre desde el pasado miércoles en el ave fénix informo que la momento el estado de salud es estable, pero el de su esposa quien también se unió en apoyo de su marido, no es buena pues padece de diabetes y se le invito para que ella desista pues representa un riesgo para su vida.

“Les pedimos a los obreros que no afecten a terceros, ellos tienen derecho a manifestarse, si ellos así lo han decidido mis respetos”

“En torno a información de la empresa, ellos me dicen que están próximos a resolverlo, ya los aspectos jurídicos se han resueltos, faltan algunos asuntos financieros, para que se pueda dar una asamblea, y una vez que se dé se inyecte el dinero y seguiría el proceso de ver una luz al final del túnel, que todavía no se ve” finalizó.