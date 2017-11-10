Apoya DIF Coahuila a centros comunitarios

El director del DIF Coahuila Sergio Sisbeles otorgó equipos de cocina para los centros comunitarios y cocinas del adulto mayor de la región centro del Estado donde se benefician a más de mil 100 adultos de la tercera edad diariamente.

Con una inversión de 138 mil pesos, en las instalaciones de la coordinación regional del DIF se hizo la entrega simbólica de los apoyos, en donde se incluyeron comedores, sillas, alacenas y refrigeradores.

En el lugar estuvo presente el coordinador regional del DIF Josué Gabino Jiménez Flores, el director de Familias Saludables y Apoyos Complementarios, Luis Durán Herrera, el jefe de Área del Departamento del Adulto Mayor Alejandro Farías Dávila, así como madrinas de comedores de la región.

Todos ellos hicieron el protocolo y mencionaron a los beneficiados que seguirán los apoyos aún y cuando está por terminar el gobierno del gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa Carolina Viggiano, presidenta del DIF Coahuila.

“En esta tercera etapa se hace una inversión de 1 millón de pesos, en el equipamiento de cocinas y comedores de los adultos mayores, que son un sector prioritario, son 82 comedores en todo el estado donde se ofrece ración de alimento, espacio de convivencia, cohesión y donde tienen amor, son programas de inclusión social total, ya que de una manera une los sectores”.

Sergio Sisbeles aclaró que se continúa fortaleciendo, desarrollando y consolidando todos los programas de la dependencia desde los programas desde el enfoque existencialista a los que se les da una perspectiva preventiva.

Mencionó que dentro de los desayunos fríos y calientes, se han entregado 86 millones de raciones, en más de 1445 escuelas adheridas a este programa y a través de estos se erradica la deserción escolar.

Dio a conocer que el próximo 22 de noviembre se realizará el sexto informe de resultados, por parte de Carolina Viggiano, presidenta del DIF Coahuila por lo que mencionó el proceso de entrega recepción esta en 99.9 por ciento, una comisión designada desde un mes atrás se encarga del proceso.