Apoya Estado a productores

Monclova, Coah.- Los productores rurales de la entidad han trabajado fuertemente para que el estatus sanitario del ganado se encuentre libre de tuberculosis y brucelosis, lo que favorece para continuar la exportación, señaló Olegario Ramón, Presidente de la Unión de Productores en Coahuila.

“Vamos bien, se ha trabajado fuerte, los productores han puesto su parte para lograr que el estatus sanitario de su ganado pase de la Zona B1, que es en Monclova, donde se despobló el ganado infectado y sacaron dos hatos por pruebas. Falta poco para que suban a Zona B”, explicó.

En Coahuila se tiene un estatus sanitario y se trabaja para mejorarlo cada día.

Precisó que esto viene a representar un ahorro considerable de unos 2 millones de pesos en gastos de casetas, y se van a liberar más de seis mil cabezas que de un momento a otro podrán exportarse.

Destacó que el apoyo del Gobierno Federal, a cargo del presidente Enrique Peña Nieto, y del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ha sido fundamental para obtener los logros en favor de los productores ganaderos de Coahuila.

“El Gobernador está consciente de que nuestra actividad es un pilar fundamental para Coahuila”, indicó.

Dijo estar contento con las acciones que ha tomado el Mandatario estatal con la apertura que les ha brindado.

Por último, detalló que en Coahuila se tiene un estatus sanitario y se trabaja para mejorarlo cada día, gracias al apoyo otorgado por el Gobierno local.

El apoyo del Gobierno Federal, y del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ha sido fundamental para obtener los logros en favor de los productores.