Apoya Lulú Kamar al “Mercadito” de Estancias

Como parte del compromiso social que siempre ha caracterizado a la licenciada Lulú Kamar Gómez, la mañana de ayer participó en el programa “Mercadito” que lleva productos de la canasta básica a familias de escasos recursos.

En esta ocasión, el programa se realizó en la plaza de la colonia Estancias de San Juan Bautista, a donde la joven empresaria llegó cómo invitada especial y patrocinadora, a petición expresa de los colonos.

Y es que fue en el marco de la inauguración del Paso Superior Vehicular Pape-Zaragoza, donde vecinas del sector se acercaron para hacerle la petición, a la que respondió con mucho gusto.

Entrevistada al respecto, Lulú Kamar reiteró su compromiso con las causas sociales, las que siempre apoya en la medida de sus posibilidades.

“Ayudar al prójimo es parte del legado que me dejó mi padre el Ingeniero Salvador Kamar Apud y seguimos honrando su memoria participando en el apoyo de programas y causas benéficas”, explicó.

Ayer por la mañana, fueron cientos de personas las que acudieron a la plaza, para aprovechar la venta de productos de la canasta básica a muy bajo precio, lo que representó una gran ayuda a su economía familiar.

“Mi compromiso siempre será con Monclova, a donde me inviten ahí estaré, vine a esta vida a servir, siempre lo hago desde mi trinchera para tener una mejor ciudad y tratar de retribuir un poco todo lo que Monclova me ha dado”.

Explicó que el proyecto de los “Mercaditos” salió a petición de los vecinos de Estancias y en muy poco tiempo se les dio respuesta positiva.

En este contexto, destacó la importancia que el sector empresarial de Monclova también se sume a causas sociales para beneficiar a la comunidad.

Los artículos que ayer se pusieron a la venta y tuvieron mayor demanda fueron la leche, café, harina, huevo, aceite, papel sanitario y verduras.

Durante la realización del “Mercadito”, diversas personas se acercaron con la empresaria para pedirle llevar este beneficio a otros sectores de la ciudad como el Oriente y Sur y no dudó en responder positivamente.

Lulú Kamar dejó en claro que estas actividades se realizan con el único fin de ayudar a Monclova como siempre lo ha hecho.

“Es un compromiso con Monclova, se dicen muchas cosas, pero mi interés es ser una ciudadana responsable, trabajar por la gente y ayudar a mi comunidad”.

Es por ello que apoya diversas causas sociales, principalmente la educación.

“La educación es el futuro de México y al apoyar estas causas, estamos apoyando el futuro de nuestra comunidad y del País”.

AGRADECEN APOYO

Zapopan Castellanos

“Está muy bien porque es un apoyo para nosotros, tiene buenos precios y aprovechamos por lo menos para una semana, sí representa un ahorro”.

Gabriela Ballesteros

“Ahorita toda la ayuda que nos llega está muy bien, se necesita ahorita que todo está por las nubes”.

Martha Peña

“Está bien el apoyo que se está dando, está más barato y queremos agradecer a Lulú Kamar por este apoyo que nos da”.