Apoya Markos Cortes Alianza en Coahuila

Mientras que los partidos PAN, PRI y PRD se preparan para una alianza electoral, el líder nacional del Partido Acción Nacional indicó que a los coahuilenses no les conviene que gobierne el partido Morena por ser un partido de cuarta.

Markos Cortez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, expresó que las dirigencias de los partidos como Elisa Maldonado, se encuentran dialogando con los demás para llegar a un acuerdo desde el ámbito local en Coahuila.

“Obviamente tendrá que venir acompañado de un acuerdo a nivel nacional y de hecho vinculado el año 2023 necesariamente con el año 2024, porque lo más importante es cambiar a México y para nosotros, el estado de Coahuila sería un paso para lograrlo, pero la prioridad es cuidar al país”.

Cortés Mendoza señaló que el partido de Morena trae “agarres” entre todos los que lo conforman y su gobierno es un total caos, por lo cual, está afectando a todos los mexicanos y en algunos estados lo están viviendo mediante la inseguridad.

“Yo veo que eso no es lo que les conviene aquí en Coahuila, por ello es que debemos evitar que lo peor de la política venga a este Estado, porque el gobierno de Morena a nivel nacional representa lo peor, es un gobierno como su nombre lo dice, de cuarta que no se merecen los mexicanos”.