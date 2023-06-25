Apoya Monclova sector educativo

La Presidencia Municipal continúa brindando su apoyo al sector educativo a través de los departamentos de Educación y Forestación, los cuales trabajan de manera coordinada para realizar tareas de mantenimiento y deshierbe en las escuelas de la ciudad.

Obet Villarreal, director de Forestación, informó que durante el día de ayer sábado, los trabajadores a su cargo, trabajaron en los patios de tres escuelas: la Escuela Benito Juárez, ubicada en la colonia Burócratas; la Escuela Altamirano, en la colonia Carranza; y la Escuela Secundaria Juan Gil González (SEC. UNO).

Villarreal destacó que los trabajos de deshierbe realizados en estas escuelas no afectan el programa de deshierbe que se lleva a cabo en las áreas verdes y plazas de la ciudad. Aunque reconoció que se trata de una tarea muy amplia, aseguró que poco a poco se estarán cumpliendo con las peticiones de los ciudadanos en relación al deshierbe en algunas áreas verdes.

Señaló que labor conjunta entre los departamentos de Educación y Forestación demuestra el compromiso de la Presidencia Municipal con la comunidad educativa y el cuidado del entorno urbano.

Aunque los estudiantes concluirán el ciclo escolar en sus domicilios, Obet Villarreal, comentó que es importante mantener los espacios de las escuelas limpios, y evitar que se vuelvan a inundar de maleza, como ocurrió durante la pandemia, dijo que por instrucciones del alcalde, Mario Dávila Delgado, estarán al pendiente de las instituciones educativas.