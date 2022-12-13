Apoya municipio a emprendedores

Los emprendedores locales han tenido bastante apoyo y respaldo de las autoridades locales para salir e instalarse en lugares prestigiosos como el mall Paseo Monclova.

La emprendedora Marcela González Garza quien es vendedora de bisutería hecha a mano, mencionó que está muy agradecida con el Alcalde Mario Dávila luego que les ha abierto siempre las puertas de su despacho para ponerle la atención necesaria.

Marcela tiene 12 años como emprendedora y menciona que han sido muy pocas las autoridades que les han brindado apoyo, como hoy; y en este caso el apoyo es mucho muy importante porque se da después de la pandemia, después de tiempos muy difíciles

“Agradecemos al Alcalde su tiempo y esfuerzo también al regidor Leo Hernández, el proyecto del mall seguirá vigente, estas oportunidades no las habíamos tenido antes, simplemente la renta de un mes en el mall no está en nuestras posibilidades por ahora, así que, el hecho que nos permitan trabajar ahí es una gran oportunidad para nosotros”, explicó.

Dijo que también los mismos emprendedores han decidido organizarse, y recientemente realizaron una venta de banqueta en la Colonia Santa Mónica que les resultó de bastante provecho porque quien acudía a comprar se llevaba dos o más productos de las mesas instaladas.