Apoya Paredes a emprendedores

La presidencia municipal de Monclova, hizo entrega de “Cuatro millones de pesos”, a través de los programas “Mujer Avante” y “Emprendedores Avante” en beneficio de hombres y mujeres que cuentan con algún tipo de negocio o que están por iniciarlo; el alcalde de Monclova agradeció a Banca Afirme, por el apoyo otorgado a este proyecto.

La presidencia municipal de Monclova, hizo entrega de “Cuatro millones de pesos”, a través de los programas “Mujer Avante” y “Emprendedores Avante”.

La entrega simbólica de estos recursos, se llevó a cabo en el Museo Coahuila y Texas y fue encabezada por el jefe de la comuna, en compañía de Héctor Alxander Aviléz Martínez, director de crédito comunal y Edgar Arturo Sánchez Morales, Director de la división norte; la beneficiaria Elda Castañeda, agradeció al alcalde por este apoyo que será de mucho beneficio para sus negocios.

En su mensaje, Paredes López, agradeció a banca Afirme por trabajar de la mano con el municipio, para apoyar este tipo de programas, donde el objetivo es impulsar a los emprendedores, que a su vez generan empleo y autoempleo, fomentando así, el crecimiento económico de la ciudad.

Dijo que esta es la segunda edición del programa y agregó que el 2018, se benefició a 500 mujeres y este año se espera que sean más de mil, con la diferencia que ahora también se beneficia a los hombres emprendedores; el munícipe exhortó a los beneficiarios a aprovechar el recurso otorgado en beneficio de sus familias.