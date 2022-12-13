Apoyan a 410 mil familias con programa alimentario

Saltillo, Coah.- Como una respuesta del gobierno estatal ante la inflación y la crisis económica que se vive en los sectores más vulnerables, el gobernador Miguel Riquelme impulsa el programa alimentario de la estrategia social Mejora Coahuila, que este año llegó a más de 410 mil familias, dio a conocer el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas.

Agregó que para mejorar la calidad de vida de la población coahuilense los programas sociales son importantes, pero son un complemento al trabajo que en materia de desarrollo económico, seguridad y generación de empleo realiza el gobernador Miguel Riquelme, formando una gran sinergia entre los tres pilares más importantes de la administración y la atención social a las familias.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

“En el país desafortunadamente la pobreza ha ido incrementando, hay más millones de pobres que los que se tenían, pero eso en Coahuila no ha sucedido, pues con programas como el de Mejora Coahuila, con un trabajo intenso en materia de seguridad y una sólida reactivación económica que le ha permitido a la gente tener un empleo, convierten sin duda a Coahuila en un claro ejemplo nacional”, señaló Manolo Jiménez Salinas.

Con ello, reafirmó el compromiso del gobernador Riquelme de hacer de Coahuila un lugar donde a la gente se le hagan valer todos sus derechos sociales siempre en condiciones de igualdad, en todas las ciudades y comunidades.

El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social agregó que a lo largo del año el programa alimentario ha sido fortalecido con la entrega de leche y huevo, y complementado con paquetes básicos de limpieza, además, resaltó que para cerrar el año el paquete contará con más productos en apoyo a las familias que más lo necesitan.