Apoyan a Héctor Soto como interino en 147

Ante la zozobra que existe al interior de la planta Uno por la sustitución del Secretario General, la Alianza Minera apoya que Héctor Soto concluya el período que dejó Ismael Leija Escalante y la elección se realice hasta la renovación del Block A.

Al vencer el plazo existe inquietud entre los trabajadores, pero se debe a la falta de información que se ha dado de qué pasará con la dirigencia del sindicato.

Héctor Jiménez, coordinador de la Alianza Minera, mencionó que lo que ellos piden es que se informe a los trabajadores de la decisión que se tomará y el por qué, qué es lo que puede venir y cómo trabajarán.

Dentro de las opciones que se manejan está la de que Héctor Soto, quien asumió la Secretaría General de manera interina, continué en el cargo hasta que se realice la renovación del Block A.

Señaló que esta opción se encuentra dentro de los estatutos, ante la salida de suplente Miguel Medina por cuestiones de salud, por lo que se tiene qué ver quién ocuparía este cargo ante la renuncia de Leija.

Los trabajadores no están en contra de que Soto se mantenga en el cargo, lo que inconforma a la base trabajadora es la falta de información, ya que el día de ayer venció el plazo para que se diera el nombramiento y no se les ha comunicado nada.

“Lo más lógico es que se quede Héctor Soto ahí, el mismo estatuto lo avala en ese sentido, debería quedarse o podría quedarse pero la inconformidad que existe es porque no dices al trabajador por qué”, comentó.