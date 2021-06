Apoyan a niños con problemas de estrabismo

Coahuila

La Cruz Roja en coordinación con las damas del Club Rotario sigue operando a niños con problemas de estrabismo sin costos

La Cruz Roja en coordinación con las damas del Club Rotario sigue operando a niños con problemas de estrabismo sin costos alguno, lo que es una acción de impacto social ya que muchos niños han recibido el beneficio, el programa ha sido todo un éxito.

Esta es la cuarta campaña de operaciones, Rosy Galindo dijo que es un gran orgullo porque se puede observar el impacto social, mencionó que se valoraron a 38 niños, solo 35 se van a operar, el jueves se operaron 7 niños que se encuentran en buen estado de salud, recuperándose.

Mencionó que ayer se operaron 8 niños, hoy domingo se operarán 4 niños más y serán evaluados 4 niños más que también serán operados.

Mencionó que son campañas agotadoras no solo por tiempos de operación sino desde antes, el doctor tuvo valoraciones desde las 8:00AM hasta las 9:00 de la noche, lo que significa que un gran número de pequeños presenta este problema.

Mencionó que no hay un costo, cuando iniciaron el proyecto fue con la idea de lograr captación de recursos desde el Comité de Damas de Club Rotario, en coordinación con Cruz Roja que apadrinan a niños, este año fueron 18 pequeños, una valiosa aportación.

Dijo que luego de que las damas del Club Rotario vieron los resultados, se fueron enamorando incluso algunas captaciones de recursos los hacen para estas operaciones, el recurso ya está etiquetado.

El año pasado no fue posible debido a la pandemia, es en Cruz Roja donde se realizan las operaciones, en Monclova no hay quien realice, el especialista se llama Julio Osorio es especialista en estrabismo, desde hace 5 años que lo conocieron y él recibe un pago pero es mínimo, muchos de los casos depende del grado de dificultad, por eso algunos no pueden ser operados.

Regularmente este tipo de operaciones tiene un costo de entre 35 a 50 mil pesos en Monterrey, por eso buscan de alguna manera que Rotarios apoyen, la gente interesada en el programa puede acudir a Cruz Roja hay una lista de espera de 5 niños, pero siguen porque a la hora de valoración muchos no son candidatos.