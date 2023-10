Apoyan ciudadanos el paro del Poder Judicial

Ciudadanos están de acuerdo con el paro que mantienen trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al señalar que se debe de luchar por los derechos laborales y mencionan que no tienen problemas en esperar unos días para continuar su trámite.

Luego que desde el pasado miércoles se inició el paro de labores en el Cuarto Juzgado de Distrito, como parte del movimiento nacional, los ciudadanos no han podido continuar con sus trámites.

Sin embargo, esto no ha generado molestia, ya que ellos comprenden el movimiento que se lleva por parte de los trabajadores, además de que ante este paro, los términos judiciales no corren, por lo que no existe una afectación.

Juan Manuel Puentes Díaz, acudió el día de ayer para una audiencia, sin embargo al llegar al bloqueo se le informó sobre la suspensión y se le dijo que las actividades se reanudarían hasta la próxima semana.

Señaló que este paro no les afecta, por lo que están de acuerdo en esperar 5 días para seguir con su trámite.

"No nos afecta en nada, nada más se retrasa un poco el proceso pero es todo, nomas esperar, estamos conscientes de lo que esta sucediendo, nada más son como 5 días lo que se podría retrasar, y esperamos que se resuelva esto en poco tiempo", indicó.