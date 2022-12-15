Apoyan regidores a Mario Dávila

Los regidores reconocieron el liderazgo del alcalde Dr. Mario Dávila, por la forma en que ha dirigido la administración municipal, considerada como histórica y que habrá de quedar registrada en la historia de esta ciudad, como una de las administraciones más eficientes en lo administrativo y con mayor transparencia en todos los rubros.

En el caso del regidor, Leonardo Rodríguez, reconoció el trabajo realizado por el DIF, municipal que representa el rostro y sensibilidad social de esta administración; a los departamentos de Seguridad Pública, Limpieza, Obras Públicas, y al cabildo por el esfuerzo hecho con responsabilidad, para dotar de la infraestructura necesaria y hacer eficientes los diferente servicios que se prestan a la ciudadanía.

Por su parte la regidora, Cinthia Elena Villarreal, comentó que han sido muchos los beneficios que se han logrado llevar a la ciudadanía, y formar parte de una administración municipal que ha demostrado madurez administrativa y disciplina financiera, que se ha preocupado por resolver rezagos importantes.

En cuanto al regidor Leonardo Hernández, indicó que está por concluir el primer año de administración, un año que ha sido de muchos retos y de trabajar cercanos a la gente para conocer sus necesidades reales y poder atenderlas, muchas veces con obras costosas que no se ven, pero que se han hecho por toda la ciudad, como las redes de agua potable y drenaje, que han cambiado la calidad de vida de las personas y se puede presumir, que esta año se ha logrado reducir ampliamente el rezago que existía.

En este sentido, fueron los comentarios de los regidores, que en esta administración han jugado un papel importante, donde han coordinado esfuerzos con las direcciones correspondientes a su cartera, logrando un beneficio mayor para los monclovenses.