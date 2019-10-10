Apoyará Marca Coahuila el crecimiento industrial

En el marco del Encuentro Industrial de Negocios 2019, donde también se hizo la presentación de la marca Coahuila, el alcalde de Monclova Alfredo Paredes López, dijo que llega justo en el momento en que se requiere fortalecer el tejido industrial del estado.

En presencia del Secretario de Economía en el Estado, Jaime Guerra, el Presidente Nacional de Canacintra, Enoch Castellanos y representantes de esta misma cámara en las regiones de Coahuila, Paredes López, señaló que el país enfrenta una recesión que requiere de acciones inmediatas en el estado.

El Alcalde Alfredo Paredes, conminó a los empresarios de Coahuila adscritos a Canacintra, a unirse para sacar adelante al Estado.

Dio a conocer a los presentes, que el slogan de Monclova es, “Juntos somos más Fuertes” y puntualizó que solo unidos se podrá avanzar en la búsqueda por transformar el futuro empresarial del Estado; los empresarios y representantes de Canacintra de Monclova, Saltillo, Torreón, Acuña y Piedras Negras, estuvieron de acuerdo con el edil monclovense.

Por otra parte, dijo que “La Marca Coahuila” será de gran apoyo para el crecimiento industrial de Coahuila, porque se promoverán los valores e intereses del sector industrial, contribuyendo a la competitividad y servicios de calidad, destacando ate el mundo, las fortalezas que existen en cada región de Coahuila.

Al concluir el acto inaugural, el alcalde Alfredo Paredes junto con el Secretario de Economía en Coahuila, Jaime Guerra, el Presidente Nacional de Canacintra Encoh Castellanos, y el presidente de Canacintra en Monclova, Rolando Rivero Ceballos, recorrieron los stands y conferencias sobre negocios, esto en la sala de seminarios de la UAC.