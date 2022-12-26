Apoyará municipio a familia sinestrada

El ayuntamiento de Monclova apoyará a la familia Gutiérrez Llanas luego de la explosión registrada en el domicilio el pasado 24 de diciembre, en donde se destinarán el equipo del municipio para lo necesario.

Luego de que se registraran los hechos, el alcalde Mario Dávila Delgado dio la indicación para apoyar a la familia en desgracia y ver las necesidades que se tienen, además del tema médico.

Desde el día de los hechos se apoyó en el rescate de los lesionados y en el análisis para ver las causas de la explosión.

El edil monclovense señaló que se dieron instrucciones a las diferentes áreas del municipio para que se vean las necesidades de las familias afectadas y que se les brinde el apoyo que sea necesario.

Señaló que estarán participando áreas como Protección Civil y Obras Públicas para el retiro de escombro, así como se ayudará en la demolición de la vivienda una vez que se establezca el dictamen y sea necesario despejar el área.

Y es que ante los daños que se registraron en la vivienda tras la explosión, la casa no es apta para habitarla, debido al daño estructural que presenta, por lo que es necesario derrumbarla y retirar el escombro.