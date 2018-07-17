Apoyo total a hijos de victimas de feminicido

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- Para evitar que lamentables acontecimientos y vacíos legales sigan marcando sus vidas, el Gobierno del Estado de Coahuila realiza las adecuaciones necesarias al marco operacional y protocolario para en lo inmediato brindar atención total e integral a niñas y niños víctimas de la violencia feminicida.

Estas políticas fueron delineadas luego de mesas de trabajo entre autoridades y afectadas y afectados en Torreón, de lo que surge el compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que derivó en un Decreto de protección a 18 huérfanas y huérfanos por feminicidios en esa ciudad, para en lo inmediato atender la restitución integral de sus derechos.

Urge el compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que derivó en un Decreto de protección a 18 huérfanas y huérfanos por feminicidios en esa ciudad.

Pero además, sirve como base para crear el programa de “Protección Integral de Niños y Niñas Víctimas de la Violencia Feminicida” para todo Coahuila, que entrará en vigor a partir del 2019.

En su mensaje, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que su gobierno hará lo imposible para que lo sucedido a estas familias no vuelva a pasar en la entidad.

“No decimos que su dolor sea menor, pero que sí puedan seguir el transcurso de sus vidas, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales del ser humano, que es la crianza, enseñanza y el buen camino de los hijos”, expresó el Gobernador.

Insistió que su administración va a sistematizarse para atenderlos de manera inmediata y protocolizada, seguirá teniendo foros, reuniones de trabajo y mesas de diálogo con las que se logren avances tangibles, que se puedan medir.

“Me sirvió mucho la plática con ustedes. Sé que falta mucho, el desarrollo pleno es una aspiración de todo ser humano, de toda familia, y también es una responsabilidad del Estado Mexicano generar las condiciones para que los ciudadanos puedan aspirar a más y mejores cosas”, precisó.

Riquelme Solís puntualizó que la mayor parte de los funcionarios que pudieran tener alguna relación con la problemática, estuvo presente: “Están para atenderlos y trabajar con ustedes”.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, José María Frausto Siller, acotó que con este programa se pretende restituir de manera inmediata los derechos humanos de los hijos e hijas de mujeres que perdieron la vida de manera violenta, en apoyo a sus familiares que ahora tienen la ardua tarea de acompañarlos en su crianza y desarrollo.

“Estamos comprometidos a caminar de la mano con ustedes para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, el acceso pleno a los derechos humanos de los niños y niñas que se encuentran bajo su cobijo”, señaló.

Así, el Estado identifica los elementos para evitar que los niños y niñas que perdieron a sus padres a consecuencia de una tragedia, —y que quedan al cuidado de sus familiares o tutores— enfrenten incertidumbre en su futuro.

Este esfuerzo de Coahuila se suma a las políticas públicas para adecuar la realidad jurídica a los aspectos más crudos de la violencia que azota al País, partiendo aún de ejercicios que no tienen referencia para establecer mecanismos que incluso servirán como antecedente para otras entidades y a nivel federal en la atención para los grupos más vulnerables.