Aprenderán niños de arte y la cultura

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; La Secretaría de Cultura (SC) invita a todos los niños de 4 a 12 años de edad a participar en los cursos de verano de la Casa de la Cultura de Saltillo, así como del Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita que se llevarán a cabo del 16 de julio al 3 de agosto en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

En la Casa de la Cultura, la edición 2018 de los cursos se tendrá en tres grupos de 25 alumnos cada uno, divididos por edades: El Grupo A de 4 a 6 años; Grupo B, de 7 a 9 años, y grupo C, de 10 a 12 años.

Los niños podrán tomar clases de piano, guitarra, percusiones, cartonería, construcción, papiroflexia y artes plásticas y las niñas clases de danza clásica, moderna, hawaiana, árabe, cartonería, artes plásticas y papiroflexia.

El cupo es limitado y tendrá un costo por alumno de mil pesos.

Mientras que en los cursos permanentes las inscripciones inician el próximo 6 de agosto, en horarios de oficina de 09:00 a 19:00 horas.

Los talleres que se imparten para niños y niñas —a partir de los 4 años—, jóvenes y adultos son de danza clásica, moderna, hawaiana, árabe, piano, guitarra, artes plásticas, coro infantil y juvenil y saxofón, con cupo limitado.

El costo de inscripción es de 210 pesos y las mensualidades para las áreas de danza y artes son de 250 pesos; para el área de música de 300 pesos, y las clases de coro y saxofón son gratuitas.

Se llevarán a cabo del 16 de julio al 3 de agosto en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Mayores informes en la Casa de la Cultura de Saltillo, ubicada en Calle Hidalgo 359, Zona Centro, o al teléfono: (844) 414-3958.

En el caso del Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, ofrece sus cursos de verano del 16 de julio al 3 de agosto en un horario de las 09:00 a 13:00 horas, para niños y jóvenes de 4 a 15 años.

Los cursos comprenden: actividades físicas, ballet clásico, canto, cartonería, danza folclórica, guitarra, piano, papiroflexia, pintura, reciclado, ritmos latinos; el costo es de mil pesos e incluye materiales. Para mayores informes llamar al teléfono: (844) 414-4103.

Además se invita a inscribirse en los talleres del próximo ciclo escolar, inscripciones a partir del 20 de agosto de las 14:00 a 19:00 horas, con un costo de 200 pesos de inscripción y mensualidad; y ser parte de las clases de ballet clásico, canto, danza folclórica, danza contemporánea, dibujo, gimnasia, guitarra, piano, pintura, teatro y violín.