Aprovechan Buen fin en trámite de licencia

Decenas de ciudadanos han aprovechado El Buen Fin en Recaudación de Rentas, descuentos otorgados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, el trámite más solicitado es el de la licencia de conducir que tiene un descuento del 50%.

Desde el viernes pasado iniciaron los descuentos del 50% en los trámites de la dependencia, Cristina Amezcua mencionó que desde entonces se ha tenido afluencia de los ciudadanos, durante viernes, sábado y lunes, excepto el domingo.

Decenas de personas acuden a realizar los diferentes trámites, muchos ciudadanos han pagado su licencia aprovechando que está al 50% de descuento y tienen hasta el 31 de diciembre para tomarse la fotografía y recibir su licencia.

Las licencias de conducir para choferes, automovilistas y motociclistas que comúnmente tiene un costo de 600 pesos, con el descuento del Buen Fin es de 300 pesos.

Los vehículos con adeudos de años anteriores podrán regularizarse con el pago único de 2 mil 500, incluyendo recargos, actualización, placas y control vehicular podrán regularizar su situación.

Los vehículos de reciente modelo podrán plaquear con el pago de mil 200 pesos, incluye el pago de derecho de control vehicular, al igual que los vehículos con placas de otros estados que solamente con realizar el pago de mil 300 pesos regularizarán su situación.

Los descuentos se estarán otorgando hasta el próximo viernes 24 de noviembre por lo que Cristina Amezcua invitó a la ciudadanía a seguir acudiendo y aprovechar los descuentos del Buen Fin.