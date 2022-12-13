Aprovechan “Coahuila te Premia”

SABINAS, COAHUILA.- Para aprovechar el 20 por ciento de descuento en derechos vehiculares, licencias de conducir, impuesto sobre nómina y otros, los contribuyentes empezaron a realizar sus pagos en recaudación de rentas, estos estarán vigentes hasta el 29 de diciembre según informo Julio Aguirre Montemayor.

Y el próximo año si realizan su contribución durante los primeros tres meses podrán participar en el sorteo llamado “Coahuila te premia” que incluye a los cumplidos.

Señaló que por ahora el Buen Fin ya concluyó pero continúan habiendo beneficios para quienes se anticipan y realizan su contribución, ya han empezado a llegar.

Indicó que también el personal está utilizando el Call Center para llamar a quienes el año pasado aprovecharon el prepago porque van a poder entrar en el sorteo anual que realiza esta dependencia de casas, autos, cheques entre otros premios.

Asimismo dijo si no desean hacer fila pueden utilizar la página pagafacil.gob.mx la cual es muy cómoda y desde el hogar se puede realizar el pago.

En cuanto a los pensionados dijo estos cuentan con un descuento de un cincuenta por ciento en un auto, y si tienen más autos se puede otorgar el 20 por ciento, agregó que a los que están atrasados en sus pagos se ve caso por caso y se les pueden otorgar algunos ajustes.