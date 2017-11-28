Aprovechan descuento mil 500 contribuyentes

Cerca de mil 500 contribuyentes aprovecharon los estímulos que brindó el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas para el pago de derechos de control vehicular.

De un padrón de 107 mil contribuyentes, siguen existiendo cerca de 40 mil contribuyentes morosos, se espera que en esta temporada de derrama económica se pongan al corriente en el pago de sus impuestos.

Fue durante una semana que Recaudación de Rentas estuvo con las puertas abiertas al público, incluso sábado, domingo y el día lunes que fue festivo, para que la ciudadanía acudiera.

“Estuvimos al cien por ciento de la capacidad, es una cifra buena, pero sigue faltando que 40 mil personas se pongan al corriente y no aprovecharon los descuentos”, comentó Cristina Amezcua

Se han brindado muchas oportunidades para realizar su pago con descuentos, pero hay muchos que no aprovecharon estos estímulos, posiblemente lo hagan durante el próximo mes de diciembre cuando la mayoría reciba el pago de aguinaldo, hasta el momento no se sabe si se autorizarán de nueva cuenta algunos estímulos.

Actualmente, los derechos de control vehicular quedaron a 4 mil 70 pesos, la licencia volvió a su precio normal que es de 615 pesos, los vehículos nuevos pagan dependiendo del vehículo, pero es un aproximado de 2 mil y 2 mil 500 pesos y un total de mil 200 pesos para vehículos con placas de otros estados.

En este período de derrama económica Recaudación de Rentas, estará abierta de lunes a viernes y si es necesario se buscará la posibilidad de abrir los sábados para que la ciudadanía pueda acudir sin necesidad de faltar a sus empleos.