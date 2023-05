Aprovechan políticos necesidad de obreros

Monclova; Coah.-Partidos políticos condicionan ayuda para obreros de Altos Hornos de México solicitan copia de credencial de elector, así como asistir a sus eventos en campaña, con la condición de hacerles entrega de una despensa al terminar los eventos.

Adrián Moncada trabajador de AHMSA denuncio ante este medio de información la molestia de él y un grupo de más de 30 obreros quienes rechazaron dicha condición, asegurando que si las personas desean colaborar en esta situación por la que están enfrentando deberían hacerlo de corazón y no condicionado.

"Me pidieron una lista de los trabajadores, las entregue a dos partidos políticos los más fuertes en este municipio, pero después me dijeron que asistiera a sus reuniones y entregara una copia de mi INE, lo mismo para el resto de los compañeros, yo pase el mensaje y obviamente nadie acepto. Que, si quieren ayudarnos que lo hagan, pero no con condiciones" reveló.

Cabe mencionar que desde el mes de abril arrancaron las campañas políticas, aunado a ello la crisis de Altos Hornos de México, la desesperación de obreros por la falta de pagos de nómina, manifestaciones, plantones, ahora partidos políticos aprovechan esta situación y buscan acercar más adeptos a sus partidos.