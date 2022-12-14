Aprueba Cabildo Informe de MD

En sesión Solemne y con una votación unánime, el cabildo aprobó el primer informe, sobre el estado que guarda la administración pública municipal, presentado por el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, donde también se aprobó que fuera el Teatro de la Ciudad, como recinto oficial, para llevar a cabo, el Primer Informe de Resultados, del presente ejercicio constitucional 2022-2024.

Durante la presentación del informe, el alcalde reconoció el trabajo de todo el cabildo, porque a pesar de algunas diferencias de pensamiento, siempre trabajaron con el mismo objetivo, procurar el bien de los ciudadanos de Monclova, “Y eso es algo que les agradezco de todo corazón”, dijo el alcalde.

Hasta el día de ayer, se han realizado 23 juntas de cabildo, donde se han aprobado reglamentos, se han tenido cien acuerdos, de los cuales el 70 por ciento, han sido aprobados por mayoría calificada y el 30 por ciento restantes, han sido aprobados por unanimidad, entre ellos, los nombramientos del secretario del Ayuntamiento, del Tesorero, del Contralor y del director de Seguridad Pública.

En relación a las finanzas, señaló que se tienen finanzas sanas, y señaló que del presupuesto total de 700 millones de pesos que tiene la administración de Monclova, se ha invertido más del 40 por ciento en inversión pública productiva, de los cuales 200 MDP se han invertido en obra pública y en equipamiento, 100 MDP.

Informó al cabildo, que parte de la inversión de equipamiento sería entregada ayer mismo, refiriéndose a los 12 camiones recolectores de basura y a los vehículos utilitarios; dio a conocer que se ha tenido la aprobación de las cuentas públicas que se han presentado por parte de la Comisión de Hacienda, “Y en este tema vamos excelente” comentó.

Al finalizar la presentación del informe, los regidores representantes de cada partido que los representa, Morena, Fuerza México, PRI y el PAN, dieron respuesta a la presentación del informe, coincidiendo al señalar el buen desempeño que el alcalde Mario Dávila Delgado, ha tenido en lo general, al frente de la administración.