Aprueban finanzas de Octubre

El cabildo aprobó el estado financiero correspondiente al mes de octubre, presentado por la comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, así como la presentación y aprobación de un convenio de colaboración con la Facultad de Jurisprudencia unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El resultado del análisis presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, ante el cabildo, dejó ver que los gastos que se hacen por parte de la presidencia municipal están en orden, a pesar de que se han registrado algunos incrementos debido al ejercicio equilibrio de los presupuestos, en el rubro de inversión y compra de equipamiento, así como en lo que se refiere a los recursos personales.

En estos incrementos también influye lo relacionado con el contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Burócrata, que normalmente se da, pero a pesar de eso se aprobó la cuenta pública con un saldo a favor en bancos, por el orden de los 130 Millones de Pesos.

Un tema que también se abordó en asuntos generales, fue lo relacionado con el relleno sanitario, porque la duración de este depósito de basura es de 30 años, que está a punto de cumplir, por lo que ya se buscan algunos predios que cuenten con las características requeridas para la instalación de un nuevo relleno, en ese sentido el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado dijo que ya se cuenta con la propuesta de cuatro empresas especializadas en la construcción de rellenos sanitarios, dos son locales, otra de Nuevo León y una más de Múzquiz.

De esta forma se llevó a cabo la sesión ordinaria número 20, donde la participación de los regidores fue productiva, demostrando así que la totalidad del cuerpo edilicio trabaja en un solo sentido, con un solo objetivo, lograr los mejores acuerdos en beneficio de los monclovenses.