Aprueban reglamento, de igualdad de genero

La regidora de Equidad de Género, Luz Elena Pérez Torres, presentó ante el cabildo el Reglamento Para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres, consta de 42 artículos, que en su mayoría tienen que ver con la igualdad de oportunidades laborales y salariales, además de contemplar la no violencia contra las mujeres; tras la presentación por parte de la regidora, el reglamento fue aprobado por unanimidad.

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, comentó que este reglamento no contempla sanaciones, “Cuando hay alguna violación a este reglamento relacionada con la violencia, agresión o situación de desigualdad, contra la mujer, el fundamento de esta comisión es canalizarlo a la instancia correspondiente” indicó.

En el caso de la presidencia municipal, dijo que la primera instancia, es la contraloría, seguida de la Instancia de la Mujer, posteriormente Seguridad Pública, las instancias civiles y por último las penales; dejó en claro que no es la función del ayuntamiento, establecer una sanción que se pudiera dar en el municipio, “Este reglamento es un tema que se comentó y revisó, y es la referencia de lo que se debe hacer”, indicó.

Por otra parte y en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades laborales, dijo que la mujer está avanzando y ocupando nuevos espacios en todos los ámbitos, y como ejemplo citó que el cabildo en esta administración, está compuesto por hombres y mujeres en igual número incluso, las sindicas son dos mujeres.

En relación a las direcciones dijo que se tendrá que trabajar sobre el tema, y de manera similar en relación a la plantilla de trabajadores, donde solo el 30 por ciento son mujeres, “pero se va avanzando, y habrá que establecer otro tipo de reglamentos que puedan equilibrar la posición entre hombres y mujeres”, señaló.