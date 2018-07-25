Arde maleza en el libramiento

Un incendio sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari generó la movilización de elementos del Cuerpo Bomberos y cuando estaban a punto de sofocarlo, se quedaron sin agua.

Cerca de las 11 de la mañana se registró al número de emergencia un reporte sobre el incendio en el libramiento cerca del destacamento de la Policía Federal, donde se estaba quemando la maleza y amenazaba con extenderse.

Una motobomba con tres elementos acudieron al reporte, pero se vieron severamente rebasados por las llamas que rápido se extendieron a la orilla de la carretera, ocasionando que los automovilistas perdieran la visibilidad.

Por el lugar transitaban camiones de doble remolque, los cuales prefirieron detener su marcha a la orilla del camino para evitar que pudiera presentarse algún percance debido a la poca visibilidad que existía.

Cuando estaban a punto de sofocar el siniestro, los tragahumo se quedaron sin agua y tuvieron que esperar a la llegada de un camión cisterna para ayudarlos a sofocar las llamas.

Según la información que trascendió en el lugar, el incendio pudo haber sido generado por el efecto lupa debido a las altas temperaturas que se han registrado y los intensos rayos del sol en contacto con algún vidrio.

Las fuertes ráfagas de viento ocasionaron que las llamas se extendieran rápidamente consumiendo todo a su paso.