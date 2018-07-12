Arranca construcción de empresa coreana

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dio arranque a la construcción de la nueva planta Taesung Rubber de México, dedicada a la producción de piezas de caucho para sistemas de transmisión, suspensión, frenado y motor, que de entrada invertirá 8 millones de dólares.

El Gobernador, en compañía del presidente de TRS, Min Hyuk Lee, de manera simbólica dieron la primera palada para el inicio de la construcción de la planta Saltillo en el Corredor Industrial Amistad Poniente.

En su mensaje, el Mandatorio estatal puntualizó que TSR llega a un territorio seguro, de trato amistoso, con la mayor formalidad, competitividad y paz laboral, donde se han generado más de 36 mil empleos en la actual administración; además que en los últimos cinco años se tiene una inversión extranjera directa de 6 mil 641.2 millones de dólares en Coahuila.

De entrada invertirá 8 millones de dólares.

Desde diciembre del año pasado a la fecha han llegado a Coahuila 16 nuevas empresas con un monto de inversión de 496 millones de dólares.

“Llegan ustedes a fortalecer el clúster automotriz en Coahuila, que es uno de los más importantes en México; en 2017 tuvo una producción total de más de 600 mil vehículos y más de 82 mil vehículos de carga pesada”, declaró.

Destacó que el estado es el anfitrión de las mejores marcas ensambladoras a nivel mundial, como lo son General Motors, Fiat-Chrysler y Daimler, al igual que 35 de las marcas más reconocidas a nivel mundial se encuentran en Coahuila.

“Su apuesta por nuestra entidad fortalece la productiva relación que hemos sostenido con Corea, una nación que admiramos, poseedora de una cultura de prosperidad y crecimiento basada en los valores que comparte nuestra gente, con dedicación al trabajo y a la familia, pero siempre determinada a hacer realidad los proyectos que abran mercados diferentes y creen nuevas rutas de desarrollo industrial”, declaró Riquelme Solís.

La nueva planta dedicada al rubro automotriz iniciará operaciones en el mes de enero de 2019 y generará de manera directa 130 nuevos empleos formales. Provee a empresas como Mando, KDAC, CTR y Mobis entre otras.

Hyuk Lee expuso por su parte que desde el inicio de la empresa en 1967 han suministrado las piezas para vehículos antivibración, y que el futuro de TRS México empieza desde hoy con la primera piedra de la planta Saltillo, donde crecerá en inversión y más empleos en mediano plazo.

Por su parte, el Presidente Municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, dio una bienvenida cordial a los empresarios coreanos y destacó que recibir inversiones como ésta da muy buenas señales de que Coahuila es un Estado Fuerte con la llegada de más inversión y generación de empleos formales.