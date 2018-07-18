Arranca diplomado de Artes Escénicas

Monclova, Coah.- La Secretaría de Cultura (SC) en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ponen en marcha el Diplomado de Artes Escénicas en Monclova.

Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura del Estado, explicó que se trata de un curso completo de 125 horas de especialización artística, conformado por cinco talleres modulares de 20 horas de trabajo presencial y cinco horas de trabajo a distancia.

Aclaró que está limitando el cupo a 20 personas, para que se pueda lograr un mayor aprovechamiento.

Está limitando el cupo a 20 personas.

“Es un proyecto que teníamos como Secretaría y estamos contentos porque nos avala la Universidad Autónoma de Coahuila. Buscamos otorgar las herramientas de las artes escénicas a quienes las practican y así profesionalizarlos con un conocimiento integral.”, expresó.

La titular de Cultura en la entidad destacó que el diplomado tiene como sede el Teatro “Raúl Flores Canelo”.

Entre los temas que destacan en este diplomado está el Perfeccionamiento Actoral, bajo la instrucción de Saúl Enríquez, del 16 a 20 de julio; Dirección Escénica, por Aristeo Mora, del 23 al 26 de agosto; mientras que del 10 al 14 de septiembre Verónica Bujeiro impartirá Dramaturgia; y Escenotecnia del 8 al 12 de octubre, por Félix Arroyo. Finalizando con Gestión de Proyectos, por Eloy Hernández, del 12 al 16 de noviembre.

El Diplomado tendrá el reconocimiento curricular por la Universidad Autónoma de Coahuila.