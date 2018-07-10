Arranca el programa ‘Pintando Sonrisas’

Saltillo, Coah.- La coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite llevar a las familias coahuilenses beneficios diversos como el mejorar la imagen urbana en las diferentes colonias con el programa “Pintando Sonrisas”, en el que se aplican 40 millones de pesos tan sólo en la Capital del Estado.

De un total de más de 15 segmentos que se llevarán a cabo en todas las regiones de Coahuila con este programa, en Saltillo se realizan más de cinco mil 500 acciones de pintado de fachada de casas en las que se involucra a los propietarios de las mismas; con ello se ofrece un entorno familiar más propicio para la convivencia y se fortalece el tejido social.

Llevan beneficios como el mejorar la imagen urbana en las diferentes colonias con el programa “Pintando Sonrisas”.

Con el programa “Pintando Sonrisas”, a los vecinos de las colonias beneficiadas se les proporciona pintura y material para aplicarla en las viviendas que carecen de ella o que su pintura se encuentra deteriorada.

En su mensaje, el alcalde Manolo Jiménez Salinas mencionó que esta inversión es un ejemplo de lo que se pueden lograr cuando los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada.

“Son 40 millones de pesos destinados a embellecer nuestro municipio, en embellecer lo que es el mayor patrimonio de cualquier mexicano, que es su vivienda”, indicó el Presidente Municipal.

De un total de más de 15 segmentos que se llevarán a cabo en todas las regiones de Coahuila.

Agradeció el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís porque siempre ha sido “extremadamente solidario” con Saltillo y con todos los municipios del estado.

En voz del Mandatario estatal, el alcalde informó a los vecinos de la Colonia Federico Berrueto Ramón y de las colonias aledañas que vienen grandes obras y programas de su gobierno para Saltillo y Coahuila.

“En el poco tiempo de la actual administración estatal ya se ve la mano del gobernador Miguel Riquelme en todo el estado”, aseguró Manolo Jiménez, “el Gobernador les reitera que apenas vamos agarrando vuelo, apenas vamos empezando”.

Por su parte, Luisa Reina Cerda, vecina de esta colonia, agradeció a los gobiernos tanto de Miguel Riquelme como de Manolo Jiménez, así como al federal, por su apoyo para beneficiar y embellecer a todos los colonos de esta y de otras zonas de Saltillo.