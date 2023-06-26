Arranca la 5ta su centro deportivo

MONCLOVA., COAHUILA.-Con una inversión de 30 millones de pesos se dio el banderazo de arranque al proyecto de rehabilitación y equipamiento del centro deportivo y recreativo Monclova del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación Sección 5ta.

Fue el líder nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas quien explicó que esta inversión era muy importante para que este centro recreativo que beneficiará a más de 7 mil trabajadores de la educación y sus familias volviera a entrar en función, siendo lo uno de los mejores a nivel nacional.

Dijo que este tipo de centros deportivos son muy importantes pues son espacios creados para la recreación y el sano esparcimiento de los trabajadores de la educación y sus familias, ya que anteriormente este espacio era ampliamente visitado por ellos, sin embargo por la pandemia dejó de estar en función y se requiere una rehabilitación total para que sea mejor que como estaba en antaño.

Ante una gran cantidad de maestros el Secretario General del SNTE Everardo Padrón agradeció a su líder nacional el haber aceptado este proyecto que será de utilizado no solo por los maestros de Monclova, sino también de cada una de las regiones del estado cuando estén de visita en la región centro.

“En una plática que tuvimos con nuestro líder nacional le planteamos la renovación y equipamiento de nuestro centro recreativo y la respuesta fue sí, refrendando el compromiso con los trabajadores de la educación y creando espacios que serán de gran utilidad para los trabajadores”.

Mencionaron que este proyecto es histórico pues será una de las inversiones más grandes a nivel nacional, por lo que se sienten orgullosos y agradecidos con su líder por beneficiar al gremio con este gran proyecto que próximamente se estará inaugurando.