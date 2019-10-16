Arranca la campaña de recolección de celulares

Arrancó la campaña de recolección de celulares en mal estado, una actividad impulsada por el departamento de Ecología que tiene como propósito colaborar en el cuidado del medio ambiente pero al mismo tiempo crear una cultura entre los ciudadanos.

Fue en la Presidencia Municipal en dónde inició dicha campaña, Hilda Rivera; Regidora de Ecología mencionó que los celulares contienen metales pesados que a la larga genera una contaminación por eso la importancia de tirarlos en el lugar indicado.

Hilda Rivera; regidora de Ecología.

Dijo que el departamento de Ecología se está dando a la tarea de hacer una recolección y darles una disposición final con Simari, que apoyará con esto, además se cuenta con el apoyo de la empresa socialmente responsable, Aramark que donó una bolsa de tela para realizar sus compras a los ciudadanos que fueron y depositaron su celular.

Esto es con el fin de hacer una cultura en cuestión de educación ambiental debido al cambio climático y los fenómenos naturales causado por el calentamiento global, por eso la aplicación de políticas públicas como esta.

Se contempla que dicha campaña tenga un tiempo estimado de un mes, habrá tres contenedores especiales para los celulares, uno estará en el Lobby de Presidencia Municipal otro en la Universidad Metropolitana de Coahuila y uno más en la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.

La regidora Hilda Rivera invitó a la ciudadanía para que participe y se deshaga de los aparatos celulares que tienen en casa, que no funcionan y que lo único que hacen es estar contaminando para que se les dé un final adecuado.

Colocarán tres contenedores especiales.