Arranca La Patria su Feria del Libro

Como ya es costumbre, la Librería Patria inició la Feria del Libro 2017, a fin de fomentar la lectura entre los ciudadanos, son ya 63 años de tradición y en esta ocasión se tiene programada una serie de actividades culturales, además de importantes descuentos en los libros.

Fue en 1954 cuando las hermanas Ana Laura y Margarita Julia González de la Garza fundaron una de las librerías más importantes, no solo en la ciudad sino en toda la región.

Ellas siempre han estado involucradas con la vida cultural en Monclova y promueven este tipo de eventos, desde que se decretó Día Nacional del Libro este programa cultural inicia el 12 de noviembre por el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, pero en está ocasión decidió adelantarse debido a que cae en domingo.

“Lo hacemos con mucho gusto y esperamos que les agrade el programa de actividades culturales que está de lujo y es un breve recorrido por la historia de Monclova”, señaló Leonor González de la Garza, una de las propietarias de la librería.

Invitó al público a que acudan a estas actividades, además de dar un vistazo a los libros que se exhiben en la banqueta para fomentar el libro como regalo de navidad, además en el Buen Fin se ofrecerá un 10% de descuento en todos los libros.

Está celebración se instituye el 12 de noviembre para celebrar el Día del Libro y recordar a Sor Juana Inés de la Cruz que fue escritora, filosofa y aportó mucho al mundo en cuanto a las letras.

Ahí María de Lourdes Brubeck ante estudiantes de la escuela José García Rodríguez, habló acerca de la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue niña prodigio que aprendió a leer a los 3 años cuando a las mujeres se les estaba prohibida la educación.

Se desempeñó de manera brillante, tanto que la virreina y el virrey se la llevaron a la corte, le surgieron muchos pretendientes, pero rechazó a los hombres, decidió ser monja para dedicarse al estudio, fue feminista, decía que la mujer también era inteligente.