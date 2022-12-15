Arranca la ruta de AHMSA Estancias

Inicia la ruta de circunvalación, que será cubierta por 24 unidades de la Hipódromo - Directo, esta prestará el servicio a través de una extensión de ruta que cubrirá desde AHMSA, hasta Villas de Santa Ana, el recorrido inició ayer jueves 15 de diciembre, comenzará a las 6:30 de la mañana para terminar a las 9:30 de la noche, la frecuencia entre unidad y unidad, será de diez minutos.

Con esta medida se estará dando solución al problema de transporte, que estuvieron padeciendo durante dos años, los usuarios, que anteriormente contaban con la ruta del Pueblo - Estancias, misma que llegaba hasta la empresa AHMSA, informó el regidor de Transporte, Rogelio Ramón Galván.

Aclaró que las unidades que han prestado el servicio desde siempre en esta ruta, lo seguirán haciendo, porque las unidades que se agregaron para prestar el servicio de circunvalación van solo como apoyo, para dar la seguridad a los estudiantes y trabajadores, de que llegaran a tiempo a sus escuelas y trabajos.

Esta nueva ruta de circunvalación, es el producto del trabajo del análisis sobre la situación que existe en las diferentes rutas de la ciudad, con el fin de solucionarlas, y mejorar el sistema de servicio, restableciendo la normalidad, en este servicio de transporte urbano, que es muy importante para los usuarios.

Recordó que anteriormente se hizo algo similar, cuando la ruta Primero de Mayo, extendió su servicio a las colonias, Barrera, Fraccionamiento 288 y Fraccionamiento Aguilar, solucionado el problema de forma eficiente, porque además de respetar los horarios, la frecuencia entre cada unidad es de diez minutos.