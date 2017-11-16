Arranca “Pañalón” en la plaza principal

Arrancó el “Pañalón” en la plaza principal de la ciudad, un proyecto para la colecta de paquetes de pañales que serán otorgados a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

La actividad arrancó ayer por la mañana con el pie derecho, pues desde los primeros minutos se lograron recabar más de 10 paquetes de pañales por parte de ciudadanos que fueron los que pusieron el ejemplo.

Esta es una actividad que se hizo por iniciativa de José María Rodríguez Rocha, regidor de Fomento Agropecuario en coordinación con Jesús Falcón, coordinador de adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Se invitó a través de un escrito a directores, regidores y todos los departamentos de la Presidencia Municipal para que participen, esperan tener una mejor respuesta el día de hoy que la gente pueda comprar los paquetes de pañales.

Aparte del resultado de los funcionarios, se espera respuesta por parte de la ciudadanía, es una noble causa en beneficio de adultos mayores y discapacitados de bajos recursos y una parte para la gente del asilo de ancianos.

“El pueblo de Monclova sí coopera, no tienen un corazón duro y aquí los estamos esperando a que sean parte de esta noble causa, estaremos durante estos días hasta las 2:00 de la tarde, así que vengan y ayúdenos a ayudar”, comentó José María Rodríguez Rocha.

El mismo funcionario invitaba a la gente que pasaba por el lugar a ayudar, si no podían, les pedía que pasaran el mensaje a sus amigos y familiares para que acudan a esta actividad.