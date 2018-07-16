Arrancan cursos de verano en escuelas

A partir de este lunes, inician cursos de verano en seis planteles educativos de nivel básico en municipios como Monclova y Frontera, las actividades que se desarrollaran en el periodo del 16 al 27 de julio estarán encaminadas al aprendizaje del niño.

El subdirector regional de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos señaló que la Secretaria de Educación Pública dispuso una convocatoria para todas aquellas escuelas que quisieran participar como Escuelas de Verano y que tengan la oportunidad de dar un servicio en esta temporada vacacional. Indicó que planteles que estarán trabajando de esta manera son tres jardines de niños, el Gabriela Mistral de Monclova, el Jardín de Niños Primavera y el Jardín de Niños Juan de la Barrera así mismo tres escuelas primarias como Melquiades Ballesteros de Frontera, la primaria Niños Héroes de Chapultepec de Monclova y la primaria Sara Rendón García de Frontera.

Detalló que a partir de las 9 de la mañana hasta las 13:00 horas se impartirán estos cursos, en las escuelas antes señaladas, dejó en claro que no necesariamente estará abierto para alumnos de este sector, sino de todo el municipio y quienes deseen ser parte de estos cursos de verano. “Estos cursos de verano tienen como finalidad que los pequeños tengan un tiempo de esparcimiento y de aprendizaje, además hay algunos padres de familia que trabajan y pueden aprovechar esos espacios para llevar a sus hijos”, finalizó.