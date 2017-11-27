Arrancan en marzo obras de la clínica 7

En marzo comenzará la remodelación de la clínica 7 del IMSS, uno de los hospitales más antiguos del Estado, además de reclutar a 15 médicos de medicina familiar y especialistas.

Marco Antonio Fuentes López, secretario General del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en el Estado, estuvo como invitado en la carrera 5k realizada con motivo del 55 aniversario desde la construcción de la clínica del IMSS en la ciudad.

En entrevista señaló que el hospital de Monclova es el más antiguo de Coahuila y hoy gracias al compromiso de trabajadores, directivos y representantes sindicales y delegación se han tenido buenos resultados para remodelarlo.

Apuntó que la semana pasada estuvo en la Ciudad de México en donde la parte institucional determinó la autorización de 70 millones de pesos para invertirlos en la infraestructura del hospital en Monclova.

Este recurso será aplicado especialmente en el área de urgencias y terapia intensiva, comentó que otra de las buenas noticias es que se autorizó la plantilla de 15 médicos familiares y especialistas, para contrarrestar la sobre carga de trabaja en la región Centro.

“Primero se tiene que hacer labor de restructuración, pero esperamos que para el mes de marzo empiecen las labores y para entonces también será el reclutamiento de médicos especialistas de medicina familiar y especialistas, se quiere sobrepasar el record del año pasado que logramos 29 médicos para la región Centro”, comentó.

Por otro lado mencionó que el pasado mes de octubre, Saltillo fue sede de un congreso Nacional para la Revisión Contractual, en donde se tuvieron buenas noticias.

“La primera de ellas es que el IMSS no se privatiza, el Seguro Social tiene más sentidos sociales, las prestaciones del contrato colectivo fueron respetadas, además tuvimos un incremento salarial extraordinario 5.15 %”, comentó.

Dijo que con todo esto los más de 430 mil trabajadores en todo el País, más los 228 mil jubilados y pensionados pueden estar tranquilos, las condiciones laborales de los trabajadores IMSS están respetadas.