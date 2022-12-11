Arrancan obra de agua potable

Con una inversión de Cuatro Millones 375 mil pesos, el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, dio el banderazo de arranque, para la introducción de la red de agua potable en la colonia Monte Viejo, con esta obra se estará beneficiando a cien familias.

Jesús Ballesteros director de Infraestructura municipal, informó que esta es la primera etapa y se instalaran Mil 660 lineales de tubería hidráulica de PVC de seis pulgada y será en la segunda etapa cuando se procederá a conectar las líneas de agua en cada vivienda.

Esta es una de las obras más sentida por los habitantes del sector, debido a que se encuentra en una área muy escarpada, donde existe un alto grado de dificultad para hacer este tipo de obras, además de ser un lugar rocoso, Héctor Gerardo Rodríguez Lira, vecino del sector, dijo que esa fue la razón por la que otras administraciones solo prometieron pero nunca volvieron para hacer la obra.

Por su parte la Sra. María del Rosario García Carrillo, agradeció al alcalde, por cumplir con su palabra de llevar el agua a los vecinos de la colonia Monte Viejo, “Mario Dávila es un hombre de buena madera”, dijo la vecina cuando se acercó al alcalde para agradecer por la obra.

Por su parte el alcalde, Mario Dávila, comentó que se realizado mucha obra a las colonias de esta ciudad y han sido ejecutadas con recursos cien por ciento municipales, lo que ha despertado la confianza de los ciudadanos, mismos que cumplieron y siguen cumpliendo con el pago de sus impuestos, con el propósito de que sigan llegando más obras a las colonias.