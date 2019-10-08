Arrancan pavimento en la Cesáreo Castro

Arranca obra de pavimentación en la calle Cesáreo Castro, del fraccionamiento Carranza, después de 45 años que los vecinos hicieran petición tras petición en las pasadas administraciones municipales, el banderazo se dio a las 6:30 de la mañana, con la presencia de funcionarios municipales y vecinos del sector.

“Seguiremos demostrando que chamba mata grilla”, dijo el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López.

El tramo pavimentado se ubica entre las calles Matamoros y Enrique Duarte y es un acceso importante hacia la escuela primaria Benito Juárez, de acuerdo a lo que dijera el jefe de la comuna, se da prioridad a las calles que están cerca de alguna institución educativa como en este caso.

En su mensaje durante el arranque de esta obra, Paredes López, dijo que hay calles en la ciudad, donde administraciones anteriores, solo construyeron el cordón sin aplicar el pavimento, “Esas calles las vamos a terminar de aquí a diciembre” dijo edil.

Pidió a la ciudadanía que espera la pavimentación de sus calles, que no se desesperen, porque viene un programa muy intenso de pavimentación que abarcará buena parte de la ciudad, “La idea es seguir trabajando desde temprano y demostrar una vez más, que chamba mata grilla” dijo para concluir.