Arrecia Simas cortes de agua

Ante el intenso calor y la gran demanda de agua potable, así como mantenimiento a algunos pozos, SIMAS Monclova-Frontera dejó a un lado el abasto diario en colonias, ahora solo se tendrá agua un día sí y un día no.

A través de su página de Facebook, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento anunció los nuevos ajustes en los días de abastecimiento.

Incluyeron todos los sectores de Monclova, así como las colonias de Frontera, para determinar que ya ninguna colonia tiene servicio de agua potable todos los días.

Los horarios por colonias son muy diversos, pero en este sentido destacaron en su publicación que son los mismos que se mantienen en las colonias, la única diferencia es que ya no son a diario.

Los comentarios de los usuarios no se dejaron esperar, y muchos argumentaban que ya tenían abasto un día sí y uno no, otros que los horarios no están correctos y que reciben menos agua.

No se determinó por cuánto tiempo prevalecerá esta medida del SIMAS, solo se determinó que se trata de cuidar los mantos acuíferos de los cuales se extrae el vital líquido, para que pueda haber agua suficiente para la población de ambos municipios.