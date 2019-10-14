Arrecia violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer se presenta desde jóvenes adolescentes hasta tercera edad sin distinción económica, reveló Ema Vázquez Rodríguez, coordinadora regional del Centro de Atención y Protección a Víctimas de la Fiscalía del Estado. Comentó que atienden casos de jóvenes que desde el noviazgo sufren violencia y ésta va en aumento cuando ya viven juntos o se casan también está el extremo, que mujeres de más de 60 y 70 años son maltratadas por el esposo, tanto de condición socioeconómica baja y alta.

Dijo no tener cifras de las mujeres que atienden, pero reciben directamente de las víctimas canalizadas por denuncia interpuesta en la Fiscalía como referidas del Centro de Justicia y Empoderamiento, algunas no precisamente con denuncia, sino que acuden voluntariamente en busca de orientación.

Cabe destacar que Deyanira Nájera Muñoz, encargada del Centro de Justicia y Empoderamiento, informó en reportes atender a más de 620 casos de mujeres víctimas de agresión por su pareja.

Vázquez Rodríguez resaltó que no es necesario que la mujer sufra la agresión física o golpes para que sea tomado como violencia al género y no deben esperar las mujeres que se llegue a ese grado, desde los primeros insultos o falta de respeto, pueden acudir a las instancias como Atención a Víctimas.

“No necesariamente tienen que dejar que se golpee para poder reaccionar o pedir ayuda, un apoyo psicológico, sino que en cuanto la persona no empieza a respetar tus propios derechos como mujer deben buscar un apoyo, y no esperar acudir hasta que haya ataque físico”, insistió.

Exhortó a las mujeres a acudir a la instancia en los primeros detalles que observan que hay agresión verbal, pues la mayoría acude en una etapa avanzada de violencia física o sexual y es raro las que llegan por violencia psicológica porque van justificando las acciones.

Manifestó que la dependencia, ubicada en la parte trasera de las oficinas locales de Fiscalía del Estado, está a disposición para brindar orientación y apoyo psicológico y jurídico a las mujeres, incluso, es posible tener resultados positivos con las terapias y evitar llegar a la denuncia.

Subrayó que lo importante es que las mujeres se acerquen a orientarse ya que mediante las terapias que son 12 para poder establecer un cambio, la mujer adquiere las herramientas emocionales para poder tomar sus decisiones y seguir adelante con su pareja o sola con sus hijos.