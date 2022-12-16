Arrecian operativos de Seguridad Pública

Ante el inicio de la derrama económica por el concepto de aguinaldos a los trabajadores sindicalizados de AHMSA, considerada como la más fuerte en la región, los elementos de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, intensificaron el operativo de vigilancia en la zona comercial y en las colonias.

Raúl Alcocer, director de Seguridad Pública, informó que en los primeros quince días de diciembre, las estrategias de vigilancia que se han aplicado desde el inicio de este operativo, han logrado mantener el saldo blanco, en lo que a robos y asaltos se refiere.

Reiteró que ayer se inició el pago del aguinaldo a los trabajadores sindicalizados de las plantas uno y dos de Altos Hornos de México, esto representa que la movilidad de personas con la intención de hacer sus compras navideñas en el centro de la ciudad, llegará a su punto más alto este fin de semana, y crecerá el riesgo de robos y asaltos, por ello los agentes de S.P. deberán estar muy pendientes.

“Es en esta segunda mitad de diciembre, cuando se debe poner mayor atención, por varias razones, primero por la citada derrama económica, segundo, porque inician en forma las fiestas decembrinas y de año nuevo, y en tercer lugar porque se dispara el consumo del alcohol”, dijo el jefe de Policía.

Agregó que por esa razón se han fortalecido los operativos de seguridad pública tanto en la zona comercial como en las colonias, donde se incrementa el número de riñas; en lo que se refiera a los operativos anti alcohol, estos e aplicaran de manera permanente, para evitar que conductores en estado de ebriedad, puedan causar accidentes automovilísticos, en los que pudieran registrarse pérdidas humanas.