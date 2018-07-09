‘Arreglan’ policías choques en lo oscurito

Bajo el argumento de que se sienten protegidos por el director de Seguridad Pública Municipal, Gerardo Arellano Acosta, así como los mandos de la corporación policiaca, elementos del departamento de Control de Accidentes siguen haciendo de las suyas “arreglando” los partes informativos de los accidentes.

Donde supuestamente bajan el monto que el presunto responsable debe de pagar, para que ese dinero lo paguen de inmediato y así evitan llamarle a la grúa y el arreglo se hace entre las partes afectadas.

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El saldo del fin de semana, fue del al menos 40 detenidos por diferentes faltas administrativas, entre uno de ellos, fue un señor, a quien le quitaron casi dos mil pesos para que le “arreglaran” el parte informativo.

“Pues yo solo oí que a un elemento de la unidad 143 de Control de Accidentes, le decían brackets, él me dijo que la multa me iba a salir muy cara, porque yo venía en estado de ebriedad, aunque el daño fue mínimo, yo ni tuve la culpa, pero mi carro es de procedencia extranjera por eso me dijo eso, total que me quitó dos mil pesos”, dijo.

Quejas como estas se han estado dando durante la semana en contra del personal de Control de Accidentes.