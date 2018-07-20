Arriesga autoridad a choferes de taxi

Los taxistas se sienten desprotegidos ante la ola de robos que se vive en la ciudad y piden mayor apoyo de las autoridades para su autoprotección.

En una semana se cometieron tres asaltos a taxistas, afortunadamente han resultados ilesos, por el contrario años anteriores taxistas han muerto en manos de delincuentes.

En entrevista con taxistas de la estación de Radio Taxi Del Sol expresaron sentirse “desprotegidos” pues no se les permite portar armas como un bate, gas lacrimógeno o al menos no utilizar el cinturón de seguridad, pues son sancionados por representantes de Transporte y Vialidad así como Seguridad Pública.

Blas Bernal Maldonado, chofer Radio Taxi Del Sol.

Explicó Blas Bernal Maldonado que ante la inseguridad que se vive en la ciudad, choferes han optado por no portar cinturón de seguridad, sin embargo frecuentemente son infraccionados por Seguridad Pública.

“Nosotros hemos pedido a los policías que no nos infraccionen, que nos permitan estar seguros al menos de esta forma, si un delincuente nos amaga con una navaja, al no portar el cinturón, abro la puerta y salto y que se estrelle el coche, pero si lo traigo puesto (cinturón) practicante estoy muerto, como pasó a uno de los compañeros que murió hace un año a la altura del Zoológico”, mencionó.

Por otra parte taxistas manifestaron que esta estación de taxis cuenta con al menos 30 unidades de los cuales el 50% cuenta con radio y el resto no, indicaron que no cuentan con un seguro de vida, prácticamente están “desprotegidos” por la empresa y así mismo por las autoridades.

Mencionaron que ante la ola de robos procuran no acudir a sectores ubicados en el oriente de la ciudad, “si acaso subimos a una familia en el centro sí las llevamos, pero de regreso ya no subimos a nadie y salimos a toda velocidad buscando lugares alumbrados”.

Dentro de las colonias que aseguran son conflictivas destacan Colinas de Santiago, Monclova 400, Córdova, El Roble, Placetas entre otras.