Arte guatemalteco en silla de ruedas

“Monclova tiene a la gente de mejor corazón”, señaló el gautemalteco Óscar Federico Florian Lima de 44 años luego de dar la vuelta por todo México, pero no por viaje de placer, sino por necesidad.

Mientras se maquillaba el rostro, sentado en una silla de ruedas en una de las esquinas de la plaza principal, Óscar llamaba la atención de los monclovenses.

“Pintarme la cara casi como un payaso, ese es mi trabajo, ponerme el penacho para llamar la atención de la gente, quiero que me vean, que conozcan mi talento a cambio de una morralla”, señaló.

Desde hace tiempo un accidente en motocicleta le cambió la vida, perdió una de sus piernas, antes era operador de maquinaria pesada y electricista, pero tras su accidente ya no consiguió empleo.

Óscar decidió emprender un viaje por diferentes partes de México, a pesar de andar en silla de ruedas nada se le dificulta, se caracteriza como un indio con el rostro pintado, con penacho de grandes plumas, lo acompañan una pequeña grabadora y un micrófono.

Ahí sentado en su silla de ruedas toca la flauta, además de las zampoñas, un instrumento compuesto por tubos a modo de flautas, abiertos de un extremo y cerrados del otro de diferentes tamaños, de ahí emanan sonidos que se convierten en música.

Todo esto para mantener a sus cuatro hijos, Deuri, Alejandro, César y Christine que están en Jutiapa, Guatemala en donde la situación económica es muy crítica y hay poco empleo.

Tiene apenas cinco días en la región, además de Monclova ha visitado municipios como San Buenaventura y Nadadores, hoy estará en Allende y después en Nueva Rosita.

“Mis respetos para la gente de Coahuila, ayer estuve en San Buenaventura y por la tarde en Nadadores, qué barbaros, la gente me ofrecía comida y refrescos, Monclova tiene la gente de mejor corazón, si todos los estados del País fueran así ahora sí que México lindo y querido”, señala mientras se prepara para tocar.

Dice que en los estados como Aguascalientes, Estado de México, Puebla y Veracruz, son los cuatro estados en donde se las ha visto duras, pues hubo días en los que no sacó ni para comer y tuvo que dormir en la calle.

“Hay qué buscarle para mandarles plata a mis hijos, gracias a Dios las autoridades migratorias ven que no ando haciendo nada malo, solo me gano el pan de cada día”.

Dice que su padre le enseñó a enfrentar la vida como venga, él quiere que sus hijos estudien, que no se avergüencen de lo que es, que sean profesionales, ya que la situación económica no permitió que él siguiera estudiando.

Óscar está convencido que la vida es única, solamente se tiene una vez y hay que vivirla, después de haber estado bueno y sano, estar en un hospital en donde le dijeron “fíjate que te cortamos una pierna”, el mundo se le vino abajo, pero no se da por vencido.

“Hay qué buscarle, mírenme, aquí estoy llamando tu atención con mi talento, la gente tiene qué verlo a uno que se gana la vida bien para que le ayuden, mis respetos para Monclova”, comentó.

Cuando le regalan una morralla, esta se convierte en pan, queso, azúcar y un montón de cosas para el hogar de sus hijos, en México 3 mil 700 pesos, en Guatemala mil 200 quetzales y no se rendirá mientras la gente lo siga apoyando.