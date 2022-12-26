Asaltan a hombre saliendo del Mall

A punta de pistola, un señor fue despojado de 14 mil pesos al salir del Mall Paseo Monclova donde acudió para retirar dinero del cajero, su familia señaló la falta de seguridad en los alrededores e hizo un llamado a la población para estar al pendiente y tener cuidado.

Su esposa Deyanira González dio a conocer mediante su cuenta de Facebook este lamentable hecho, mencionó que su esposo acudió a las instalaciones alrededor de las 4:00 de la tarde, se retiró del lugar y fue que antes de llegar al bulevar Harold R. Pape que fue abordado por dos carros obscuros, los cuales no contaban con placas.

“Nunca vi a nadie cerca de mí o vigilándome cuando fui a sacar dinero, pero si estaban viéndome porque no tardaron mucho en hacerme el alto. Un carro negro iba detrás de mí y una camioneta adelante, ambos con dos pasajeros, se pararon y dos personas se bajaron, tenían gorras y cubre bocas, no alcance a ver otra seña particular”, relató el afectado.

Indicó que uno se puso a un lado de su puerta y la abrió mientras le apuntaba con un arma, mientras que el otro delincuente se subió a su automóvil, sin mediar palabras le quitaron el dinero que recién había sacado, así como su cartera donde se encuentran sus identificaciones.

Señaló que no piensa interponer denuncia ante el Ministerio Público ya que ha tenido mal sabor de boca en otras ocasiones, pues una vez ingresaron a robar a su domicilio afectándolo con una cantidad mayor y hasta la fecha, los agentes de investigación no le han resultado nada.

“Tengan mucho cuidado, hay personas checando afuera de los cajeros y la policía ni sus luces, a plena luz del día no hay ninguna seguridad”, señaló la señora Deyanira, quien hizo un llamado a la población para cuidarse cuando vayan al Mall Paseo Monclova.