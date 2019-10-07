Asaltan a paisanos en la 57

Una familia de paisanos que se dirigía a San Luis Potosí proveniente del estado de Texas, Estados Unidos, fue despojada de su dinero y teléfonos celulares, cuando tres hombres armados, les cerraron el paso y los bajaron de la camioneta donde viajaban.

Los afectados viajaban en una camioneta Chevy, modelo 2008, de color blanca, con placas de Texas, a quienes despojaron de tres IPhone X, sus pasaportes y carteras, donde llevaban la cantidad de 2200 dólares.

El grupo de personas armadas les cerró el paso en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari y carretera federal número 57 a la altura de la colonia Estancias de Santa Ana, quienes viajaban a bordo de un vehículo, color rojo.

Tras el violento robo la familia fue amenazada de muerte, por lo que no dieron parte a las autoridades y siguieron su camino hasta llegar a su destino a la ciudad de Río Verde en el estado de San Luis Potosí, desde donde dieron aviso pero al jefe de familia, que se encontraba en Houston Texas.

El ciudadano americano al estar enterado del calvario que vivió su esposa, Georgina Moreno, su hija Somanta Soto, su sobrina Diana Cisneros y sus familiares Lino Álvarez y Miguel Álvarez, empezó a rastrear por GPS los celulares.

Afortunadamente logro localizar uno de ellos y su ubicación llevaba a una vivienda de la calle Parras número 2807 entre las calles San Pedo y San Lorenzo de la colonia Monclova 400, por lo que fue entonces que dio aviso a las autoridades de Monclova.

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El hombre se comunicó desde Houston Texas, al C-4 (Centro de Comando Control y Comunicaciones) de Monclova, para dar aviso del asalto que sufrió su familia, proporcionando la ubicación del teléfono que logró rastrear.

El denunciante indicó que solo le interesaba recuperar los pasaportes de sus familiares, para que ellos pudieran regresar a Estados Unidos.

Trascendió que elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al domicilio donde marcaba la ubicación del celular, pero aseguraron que no encontraron a ninguna persona en el sito.