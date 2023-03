"Asaltan" policías a atletas kenianos

FRONTERA COAH-. Un par de kenianos que viajaron a Frontera para participar en la carrera 21 K el fin de semana pasado, fueron víctimas de policías en el retén que se encuentra sobre la carretera 57 al ingresar a Castaños, los despojaron de 2 mil pesos en efectivo un hecho que se denunció y que hasta el momento nadie quiere investigar.

Ndege Stephen es un atleta africano de Kenia pero desde hace 4 años vive en México, relató que el sábado 19 de marzo aproximadamente a las 6:30 am, el camión en el que viajaba él y su amigo, también atleta keniano, fue detenido en la entrada de Castaños.

El punto de control de la policía detuvo al autobús y uno de los elementos subió y pidió a todos la identificación pero debido a que ellos eran de piel de color, les ordenaron que salieran del autobús.

Los kenianos obedecieron y cuando salieron vieron a cerca de siete policías más, les pidieron que les dieran todo el dinero que trajeran, aunque ellos les explicaron que eran kenianos, que radican en México y que iban al maratón en Frontera pero nada fue suficiente.

"Le pregunté ¿por qué?, me empujó y me abrió la chaqueta y los bolsillos, tomó mis 2 mil pesos, me resistí y me dijeron que si no me mataban, fui a la policía, le expliqué al director, pero nada pasó".

Siguieron su camino y 2 kilómetros más adelante había otra unidad de policía deteniendo nuevamente al autobús, pensaron que talvez estos policías los podían ayudar y les contaron lo sucedido pero no pasó nada.

Cuando llegaron a su destino llamaron a derechos humanos en Monclova pero no hubo respuesta, llamaron a la CNDH en Zacateca y para su buena suerte, si contestaron, le explicaron lo ocurrido.

Fue hasta que llegaron a Frontera que se inscribieron en la competencia que dieron a conocer lo que había sucedido, le contaron al presidente de Frontera quien les dijo que conoce esa estación de esa policía y le dijo que lo esperara pues llamaría e investigaría lo ocurrido.

"El domingo después de la carrera intentamos conocer el movimiento que ha tomado, nos dijeron que esperáramos hasta hoy, no hemos recibido ningún informe. ¡Aquellos policías que estuvieron presentes y ese que me quitó mi dinero, lo conozco y puedo identificarlo", comentó.

Dijo que esto ocurre todos los días porque hace tiempo le pasó pero al saber que eran atletas los liberaron, ya que creían que ellos también iban tras el sueño americano cuando solo se dirigían a una competencia en Piedras Negras.